https://static.news.ru/photo/c0f574c4-44da-11ea-841c-fa163e074e61_660.jpgАлександр Лукашенко и Майкл ПомпеоФото: Николай Петров/БелТа/ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с государственным секретарём США Маклом Помпео в ироничном ключе прокомментировал особенности белорусской диктатуры.
У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает, — цитирует Лукашенко РИА Новости.
Белорусский президент, приветствуя гостя во Дворце Независимости в Минске, отметил, что Помпео является одним из архитекторов современной политики США. Также Лукашенко похвалил госсекретаря за смелость.
Очень хорошо, что вы, после разного рода недопониманий в отношениях между Белоруссией и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну — что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия — много её, мало и так далее, — заметил президент Белоруссии.
Как передавал NEWS.ru, Помпео, в свою очередь, заверил Лукашенко в том, что американская сторона готова продолжать работу по обеспечению суверенитета и независимости Белоруссии.