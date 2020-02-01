https://static.news.ru/photo/c0f574c4-44da-11ea-841c-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Майкл Помпео Фото: Николай Петров/БелТа/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с государственным секретарём США Маклом Помпео в ироничном ключе прокомментировал особенности белорусской диктатуры.

У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает, — цитирует Лукашенко РИА Новости.

Белорусский президент, приветствуя гостя во Дворце Независимости в Минске, отметил, что Помпео является одним из архитекторов современной политики США. Также Лукашенко похвалил госсекретаря за смелость.

Очень хорошо, что вы, после разного рода недопониманий в отношениях между Белоруссией и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну — что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия — много её, мало и так далее, — заметил президент Белоруссии.

Как передавал NEWS.ru, Помпео, в свою очередь, заверил Лукашенко в том, что американская сторона готова продолжать работу по обеспечению суверенитета и независимости Белоруссии.