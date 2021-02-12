Лондон: процедура импичмента Трампа доказала устойчивость демократии в США

https://static.news.ru/photo/bed640f6-6ee6-11eb-878c-96000091f725_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Процедура импичмента экс-президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа, в результате которой политика оправдали в сенате конгресса, демонстрирует устойчивость демократических институтов в США, считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Я думаю, что разбирательства в Америке дают однозначно понять, что после <...> всего переполоха американская демократия остаётся сильной, что американская конституция остаётся сильной и устойчивой, — заявил глава кабмина королевства в эфире телеканала CBS.

Республиканец Трамп, проигравший на президентских выборах демократу Джо Байдену, стал заявлять о многочисленных нарушениях и подлогах во время голосования. Не сумев отстоять свою правоту, он призвал своих сторонников бороться за демократию. Слова Трампа многие восприняли буквально. 6 января 2021 года, когда конгресс собирался утвердить итоги волеизъявления граждан, толпа американцев, поддерживающих Трампа, атаковала Капитолий. Членов конгресса эвакуировали. Во время беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского.

Сам Байден заявил, что суть обвинений против Дональда Трампа, оправданного сенатом по обвинению в подстрекательстве к мятежу, «не подлежит сомнению». Верхняя палата Конгресса США 13 февраля не набрала необходимых двух третей голосов для вынесения импичмента бывшему хозяину Белого дома.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ситуация с объявлением импичмента экс-главе Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу — «внутренние разборки» между элитой страны, но Белый дом не смог продемонстрировать миру несокрушимую демократию США, рассказал журналистам глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.