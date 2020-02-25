https://static.news.ru/photo/990c7d16-580f-11ea-8a56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Günter Flegar/imageBROKER.com/Global Look Press

Российские дипломаты задолжали властям Лондона около £5,7 миллиона. Посольство РФ оказалось в пятёрке дипмиссий с наибольшей задолженностью перед Великобританией.

Лондонские власти подсчитали долги за 2003–2018 годы. Антитоп возглавило посольство США, чьи сотрудники 102 тысячи раз въехали в историческую часть города и задолжали £12,4 миллиона. В пятёрку также попали Япония, Нигерия, Индия и Россия.

В списке оказались 83 посольства, которые должны выплатить около £117 миллионов.

По информации РБК, представители британского МИДа обсудили проблему с иностранными дипломатами, но о результатах переговоров неизвестно. Издание запросило комментарий российского посольства в Лондоне.

Британские власти подсчитали, что Россия также не оплатила £1,2 тысячи штрафов за неправильную парковку и £23,7 тысячи по налогу на уборку улиц.

Как писал NEWS.ru, британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский телеканал «НТВ-Мир Балтия» за нарушение беспристрастности в передаче о Сергее и Юлии Скрипаль.