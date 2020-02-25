Российские дипломаты задолжали властям Лондона около £5,7 миллиона. Посольство РФ оказалось в пятёрке дипмиссий с наибольшей задолженностью перед Великобританией.
Лондонские власти подсчитали долги за 2003–2018 годы. Антитоп возглавило посольство США, чьи сотрудники 102 тысячи раз въехали в историческую часть города и задолжали £12,4 миллиона. В пятёрку также попали Япония, Нигерия, Индия и Россия.
В списке оказались 83 посольства, которые должны выплатить около £117 миллионов.
По
Британские власти подсчитали, что Россия также не оплатила £1,2 тысячи штрафов за неправильную парковку и £23,7 тысячи по налогу на уборку улиц.
Как писал NEWS.ru, британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский телеканал «НТВ-Мир Балтия» за нарушение беспристрастности в передаче о Сергее и Юлии Скрипаль.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен