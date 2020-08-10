Лидер КПРФ раскритиковал оппозицию Белоруссии за «вредное отрицание»

https://static.news.ru/photo/568b505c-daeb-11ea-b114-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал президентские выборы в Белоруссии. Он поблагодарил жителей республики за «волю и благоразумие» и раскритиковал оппозицию за «вредное отрицание» и попытки провокаций.

По его словам, выборы главы государства проходили в Белоруссии в непростое время — «когда бушует мировой экономический кризис, ещё не улеглась пандемия коронавируса». При этом Зюганов отметил, что некоторые «недальновидные люди» потакали провокаторам, стремившимся к дестабилизации ситуации в стране.

Любая дестабилизация Белоруссии непременно кинется в Россию, поэтому надо поблагодарить белорусский народ за то, что он проявил волю и благоразумие, — сказал лидер КПРФ РИА Новости.

Он также упрекнул белорусскую оппозицию в отсутствии знаний и конкретных предложений.

Что касается оппозиции, я послушал их программы: ничего за душой нет, ни опыта, ни знаний, ничего не предлагают, кроме вредного отрицания и попытки организовать провокации, — заявил Зюганов.

Лидер коммунистов поддержал решение белорусских властей о выдворении из республики журналистов телеканала «Дождь». По его мнению, репортёры сами виноваты в том, что работали в другой стране без аккредитации.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Явка на них составила 84,23%. Согласно предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов.

На пост президента страны, помимо него, претендовали домохозяйка Светлана Тихановская, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

После закрытия избирательных участков начались массовые акции протеста. Для разгона их участников силовики применили водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Были задержаны по меньшей мере 213 человек. Утром 10 августа появилась информация об одном погибшем, которую позднее опровергли в МВД Белоруссии.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит ЕС в связи с ситуацией в Белоруссии после проведения президентских выборов. По его словам, Европа должна поддержать стремление жителей республики к свободе и переменам.