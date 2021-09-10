Лавров: талибы не будут присваивать всю власть в Афганистане

Глава российского внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров считает, что движение «Талибан» (организация запрещена в России) не собирается сосредотачивать в своих руках всю власть в Афганистане. Это препятствует восстановлению внутриполитической жизни страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров отметил, что нет никаких путей решения сложившееся ситуации в Афганистане, кроме как переговоры со всеми этническими и религиозными группами в Афганистане.

Решить нынешнюю политическую ситуацию в Афганистане нельзя без объединения в политическом процессе всех этнических групп, — заявил глава МИД России.

Он также подчеркнул то, что талибы не давали ни разу повода для сомнения в их настрое противостоять террористическим группировкам ИГ и «Аль-Каида» (организации запрещены на территории России).

Талибы не дали поводов сомневаться в их намерении бороться с террористами из ИГ и «Аль-Киады», — сказал Лавров.

26 августа в районе аэропорта Кабула произошёл взрыв. Ответственность за террористическую атаку на себя взяли боевики ИГ. Во время взрыва погибли 170 человек и более 200 получили ранения. Среди погибших были 13 военнослужащих армии США. Движение «Талибан» осудило это нападение и заявило, что все виновные в этом понесут наказание.