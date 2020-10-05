Лавров: врачи Charité не обнаружили в анализах Навального следов «Новичка»

https://static.news.ru/photo/4f3555f8-06fd-11eb-a3be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не в курсе, брали ли иностранные специалисты анализы у Алексея Навального сами. Он подчеркнул, что в клинике Charité медики не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике бундесвера.

Как рассказал Лавров, омские врачи, передавая Навального немецким специалистам, предоставили им все его анализы, а те расписались, что получили всю информацию. Российские медики не обнаружили никаких следов боевых отравляющих веществ и честно об этом сказали, передаёт ТАСС.

Но обращаю ваше внимание, что и в клинике Charité не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике бундесвера. И вот до сих пор не знаем: французы и шведы — сами они брали эти анализы или просто немцы им эти анализы передали? — сказал Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ).

Ранее глава МИД РФ также заявил, что российская сторона заинтересована в том, чтобы как можно скорее установить истину в отношении Алексея Навального, писал NEWS.ru.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

Как писал NEWS.ru, 23 сентября Россия направила ноту постпредству ФРГ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с требованием передать исчерпывающую информацию по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, руководствуясь положениями Конвенции о ЗХО. Речь идёт в том числе о результатах анализов блогера, биоматериалах и иных клинических пробах.