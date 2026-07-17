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17 июля 2026 в 10:37

В России нашли способ облегчить траты пенсионеров на продукты

Депутат Панеш призвал указывать на ценниках продуктов стоимость за килограмм

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член ЛДПР Каплан Панеш предложил обязать магазины указывать на ценниках стоимость продуктов за килограмм или литр, чтобы защитить пенсионеров от скрытого удорожания. По его словам, инициатива направлена на борьбу с «игрой ценников», когда продавцы выставляют привлекательную цену за 100 граммов.

Пора ввести единое правило: на всех ценниках обязательно указывать стоимость за килограмм или литр товара. Это сделает выбор прозрачным и сэкономит деньги наших граждан. Согласно действующим правилам продажи товаров, продавец обязан указывать цену за единицу товара или за единицу его измерения. Однако единого стандарта, как именно это делать, нет. Поэтому в магазинах можно встретить ценники, где цена указана за 100 граммов. Это создает путаницу и позволяет недобросовестным продавцам использовать «игру с ценниками». Они выставляют привлекательную цену за 100 граммов, в то время как килограмм продукта окажется дороже, чем у конкурента. Особенно сложно ориентироваться пожилым людям — тем, у кого ослабленное зрение и кому трудно быстро производить арифметические расчеты в голове, — пояснил Панеш.

Он добавил, что такой стандарт не только упростит жизнь покупателям, но и усилит честную конкуренцию между производителями. По словам депутата, выигрывать будет не тот, кто хитрее оформит ценник, а тот, кто предложит лучшее соотношение цены и качества.

Ранее председатель Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин заявил, что в России хотят ввести систему маркировки частных клиник и магазинов, с помощью которой посетители смогут удостовериться в надежности организации. По его словам, будет несколько критериев для прохождения проверки.

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