https://static.news.ru/photo/0620b4c2-eab9-11e9-8e77-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заявление президента Соединённых Штатов о выводе американских военных из зоны на севере Сирии, где Турция начала операцию, может быть «спущено на тормозах». Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Трамп много раз заявлял, что будет выводить свои войска из Сирии и других стран. Эти заявления спускались на тормозах реальными исполнителями. Не исключаю, что сейчас мы наблюдаем нечто похожее, — цитирует ТАСС главу внешнеполитического ведомства.

Ранее News.ru писал, что 1 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности «внезапно» начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. Цель — создание зоны безопасности. Он подчеркнул, что власти страны намерены действовать самостоятельно в этом вопросе. Хотя ранее планировалось, что Анкара создаст зону безопасности в Сирии совместно с Вашингтоном. Причиной провала дорожной карты с американцами стало сотрудничество США с курдскими силами народной самообороны.