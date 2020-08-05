Лавров сообщил, что Россия выступает за продление Договора о СНВ

https://static.news.ru/photo/88836ea8-d7af-11ea-a9f3-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за продление Договора о СНВ и тем самым подтверждает взятые на себя обязанности по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Необходимо исключить риск военных столкновений между ядерными державами и возможность ядерной войны. Твердо убеждены, что в ней не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Мы предлагаем всем ядерным державам официально подтвердить приверженность данному постулату <...>. Стремясь к освобождению мира от угрозы, которую несёт оружие массового уничтожения, мы подтверждаем взятые на себя обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия и в этой связи выступаем за продление Договора о СНВ, — привели слова главы МИД РФ в «Интерфаксе».

Он отметил, что сейчас в мире наблюдается «деградация международной системы контроля над вооружениями», рост ядерных рисков, а также «пренебрежение принципами ненанесения ущерба безопасности государств».

Происходят тревожные сдвиги в доктринальных военно-политических установках в сторону допустимости практического применения ядерного оружия как средства войны, — процитировали министра в «Интерфаксе».

Кроме того, Сергей Лавров напомнил, что после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) в 2019 году российская сторона решила не размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности, за исключением регионов мира, где будут развёрнуты американские ракеты.

В этом контексте востребовано предметное обсуждение вопросов, без решения которых затруднительно создать благоприятные условия для дальнейшего продвижения по пути ядерного разоружения. В их числе — развёртывание системы глобальной ПРО США, разработка высокоточных стратегических наступательных вооружений в неядерном оснащении, вепонизация космоса и киберпространства, отказ США ратифицировать ДВЗЯИ, — отметил министр.

Как писал NEWS.ru ранее, советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен сообщил, что Соединённые Штаты рассчитывают на соглашение с Россией и Китаем, ограничивающее все ядерные вооружения. Он добавил, что переговоры по договору СНВ-3 между США и Россией начались в июне 2020 года.