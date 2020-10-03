Лавров: Россия готова содействовать урегулированию в Карабахе

https://static.news.ru/photo/8b32c006-0656-11eb-b97f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: mid.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готова содействовать сторонам в возвращении процесса нагорнокарабахского урегулирования в политико-дипломатическое русло.

Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. Главной темой для обсуждения стал поиск мирного выхода из ситуации, сложившейся в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По её данным, Лавров выразил озабоченность в связи с ростом жертв среди мирных жителей, а также подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня.

Подтверждена готовность содействовать сторонам в возвращении процесса нагорнокарабахского урегулирования в политико-дипломатическое русло под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, — говорится в сообщении МИД РФ.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что ситуация в Нагорном Карабахе стала поводом для телефонного разговора между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым.