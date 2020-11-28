Лавров провёл переговоры с главой МИД Армении Айвазяном

https://static.news.ru/photo/fc020222-3191-11eb-828e-fa163e074e61_660.jpg Ара Айвазян Фото: MFAofArmenia/twitter.com

Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим армянским коллегой Арой Айвазяном.

Министры озвучили реализацию договорённостей, закреплённых в заявлении по Карабаху от 9 ноября, и обсудили предстоящий визит Айвазяна в Москву, который состоится 7 декабря.

Стороны обсудили ход выполнения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября сего года, а также предстоящий 7 декабря сего года рабочий визит главы внешнеполитического ведомства Армении в Москву, — сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Как писал NEWS.ru, ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что позиции Москвы и Баку по созданию условий для восстановления мира в Нагорного Карабахе полностью совпадают. Он подчеркнул, что подписанное соглашение позволило остановить кровопролитие и заложить основу для долгосрочного урегулирования ситуации.

В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.