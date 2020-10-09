Лавров прокомментировал переговоры в Москве Баку и Еревана

https://static.news.ru/photo/81e371fa-0ab9-11eb-9aab-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MID_RF/twitter.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам московских консультаций заявил, что Армения и Азербайджан подтвердили неизменность формата переговорного процесса по Нагорному Карабаху.

Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса, — цитирует министра РИА Новости.

Консультации закончились под утро 10 октября. Они были полностью закрытыми и длились более 10 часов. Никаких вступительных заявлений перед началом консультаций стороны не делали.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.