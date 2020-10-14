Лавров процитировал песню Слепакова в ответ на вопрос про США

https://static.news.ru/photo/ad2f0ac2-0e1a-11eb-8f14-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: mid.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, какой исход президентских выборов в США для России более предпочтителен, процитировал песню Семёна Слепакова.

Думаю, глубоко проник в понимание предмета Семён Слепаков, когда он написал текст, начинающийся словами: «Америка нас не любит», — отметил он в интервью радиостанциям «Спутник», «Комсомольская правда» и «Говорит Москва».

Лавров добавил, что кто бы ни занял президентское кресло в Вашингтоне, Россию всё равно обвинят во вмешательстве и подковёрных играх.

Ранее NEWS.ru писал, что министр иностранных дел России обвинил США в нежелании обсуждать с Россией вопросы милитаризации космоса.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Ключевыми оппонентами на выборах станут действующий лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп, представляющий республиканцев, и кандидат от Демократической партии Джо Байден.