Лавров: США не обсуждают с Россией вопросы милитаризации космоса

https://static.news.ru/photo/a6c055fa-0e11-11eb-9e1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в повестку переговоров о стратегической стабильности между США и РФ Вашингтон не включил тему милитаризации космического пространства.

США не включили в наши разговоры тему милитаризации космоса, хотя официально космос в их доктринах, как и киберпространство включены в арену боевых действий. И, конечно, мы это не можем не учитывать, — приводит радио Sputnik слова министра.

Он добавил, что власти в Штатах отказываются признавать, что «поставили крест на своём присоединении к договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и др.»

Ранее NEWS.ru писал, что глава МИД России назвал политику США в Молдавии и республиках Закавказья «грубыми и беспардонными» действиями.