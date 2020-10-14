Лавров раскритиковал действия США в Молдавии и Закавказье

https://static.news.ru/photo/89527360-0e00-11eb-9002-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Embassy Moldova/facebook.com

Соединённые Штаты Америки ведут себя «грубо и беспардонно» в Молдавии и республиках Закавказья, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что Россия такими методами действовать не будет.

США ведут себя грубо, невежливо, беспардонно, хотя всех пытаются учить уважать право каждого народа самим выбирать свою судьбу. Они это право пытаются формировать через свои посольства, как это было в Киеве, в ходе двух Майданов, все прекрасно знают, где и в каком количестве там расположены в официальных правительственных зданиях представители и ФБР, и ЦРУ, — сообщил Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

Он добавил, что теперь американцы то же самое делают в Молдавии, это заметно даже по публичным высказываниям посла США.

Они продвигают свои интересы и в республиках Закавказья, мы это тоже видим и знаем. Но я убеждён, что мы такого рода методами действовать не должны, — подчеркнул Лавров.

Как писал NEWS.ru, посольство России в США обратилось к Госдепу с призывом раскрыть данные о том, какие организации получают американское финансирование, добавив, что такое поведение было бы по-настоящему прозрачным. Обращение российских дипломатов к Госдепу стало своего рода ответом на более раннее требование со стороны внешнеполитического ведомства США раскрывать данные о финансировании из-за рубежа, когда таковое имеет место.