Лавров предупредил о риске киберхаоса в мире

https://static.news.ru/photo/b774870a-2fe4-11eb-93f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отсутствие универсальных договорённостей между странами об информационной безопасности угрожает киберхаосом всему миру, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом он заявил, выступая на заседании коллегий международных ведомств РФ и Белоруссии.

В нашей повестке дня стоит вопрос международной информационной безопасности. Последние события в Ливии демонстрируют востребованность сотрудничества по этой проблематике. Причём сотрудничества не келейного, а с участием всех без исключения стран. Очевидно, что без универсальных договорённостей мир рискует погрузиться в киберхаос, последствия которого могут оказаться катастрофическими, — приводит слова российского министра ТАСС.

Он отметил важность отстаивания таких подходов на различных международных площадках и форумах, а также в двусторонних переговорах между представителями разных стран.

Лавров подчеркнул успешный опыт взаимодействия делегаций Белоруссии и РФ по созданию рабочей группы открытого состава Генассамблеи ООН по вопросам международной информационной безопасности.

Как ранее сообщал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Минск, где у него были запланированы встречи с Лукашенко, а также с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.