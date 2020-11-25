Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Минск

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Белоруссии с рабочим визитом. В Минске он встретится 26 ноября с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем.
Во время двухдневного визита главы российского ведомства планируется его участие в совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии,
Как писал NEWS.ru, переговоры на таком уровне между Россией и Белоруссией весьма показательны, учитывая вновь возросшую активность Москвы на белорусском направлении. Однако проблем в двусторонних отношениях пока, похоже, больше, чем решений.
Ранее Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Ирак. В Багдаде заявили о намерении продолжить сотрудничество с российской стороной в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом.