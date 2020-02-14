https://static.news.ru/photo/5b493ce2-4fec-11ea-a3bf-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров и Гейр Педерсен Фото: MID_RF/twitter.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры со специальным посланником ООН Гейром Педерсеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Мероприятие проходит в закрытом от прессы формате.

Для протокола дипломаты только поприветствовали друг друга. Представитель Москвы отметил, что его собеседник пришёл на встречу в сопровождении всего лишь одного эксперта по Сирии, пишет ТАСС.

Вы думаете, мне нужно больше? — парировал Педерсен.

Лавров моментально ответил.

Нет, возможно, даже меньше, — пошутил министр иностранных дел РФ.

Накануне Лавров встретился с главой МИД Германии Хайко Маасом. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В дипведомстве добавили, что министры обсудили и конфликт на востоке Украины.

Как писал NEWS.ru, в идлибской зоне деэскалации в Сирии начались столкновения между сирийскими правительственным войсками и армией Турции, которая заняла приграничные регионы страны. Отдельные столкновения с местными жителями или группировками случились у военных из США и России.

В Ливии поддерживаемые Турцией силы ужесточили борьбу с войсками генерала Халифы Хафтара, которому помогают РФ и некоторые арабские страны. В стране погиб офицер российской армии.