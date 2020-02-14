Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры со специальным посланником ООН Гейром Педерсеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Мероприятие проходит в закрытом от прессы формате.
Для протокола дипломаты только поприветствовали друг друга. Представитель Москвы отметил, что его собеседник пришёл на встречу в сопровождении всего лишь одного эксперта по Сирии,
Вы думаете, мне нужно больше? — парировал Педерсен.
Лавров моментально ответил.
Нет, возможно, даже меньше, — пошутил министр иностранных дел РФ.
Накануне Лавров встретился с главой МИД Германии Хайко Маасом. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В дипведомстве добавили, что министры обсудили и конфликт на востоке Украины.
Как писал NEWS.ru, в идлибской зоне деэскалации в Сирии начались столкновения между сирийскими правительственным войсками и армией Турции, которая заняла приграничные регионы страны. Отдельные столкновения с местными жителями или группировками случились у военных из США и России.
В Ливии поддерживаемые Турцией силы ужесточили борьбу с войсками генерала Халифы Хафтара, которому помогают РФ и некоторые арабские страны. В стране погиб офицер российской армии.
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