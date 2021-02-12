Лавров провёл переговоры со спецпредставителем Байдена по вопросам климата

https://static.news.ru/photo/45820cf8-6e2d-11eb-8485-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел Сергей Лавров поговорил по телефону со специальным представителем президента Соединённых Штатов по вопросам климата Джоном Керри.

Они обсудили реализацию Парижского соглашения по климату и договорились развивать контакты Москвы и Вашингтона по этому вопросу.

Лавров приветствовал настрой новой администрации США вернуться в эту ключевую многостороннюю договорённость, обеспечивающую надёжную международно-правовую основу для долгосрочного климатического урегулирования, — говорится на сайте МИД.

Политики заявили о необходимости наладить широкое международное сотрудничество по проблеме климата с учётом социальных, природоохранных, экономических и политических факторов, а также интересов всех государств. Они условились налаживать контакты между компетентными структурами двух стран накануне 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго.

Также они договорились развивать взаимодействие в Арктическом совете с учётом начинающегося в мае председательства РФ.

Соглашение, достигнутое в декабре 2015 года, впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию изменений погодных условий на Земле. Его уже одобрили 195 стран. Одним из положений документа является предоставление развитыми государствами средств для помощи более бедным участникам процесса в борьбе со стихийными бедствиями, а также для перехода на возобновляемые источники энергии.

4 ноября Вашингтон официально уведомил ООН о выходе из Парижского соглашения по климату. Спустя два дня оно вступило в силу в России. Как писал NEWS.ru, выход США из Парижского соглашения по климату вызвал глубокое сожаление у России.