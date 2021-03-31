Лавров оценил ограничения США и ЕС в адрес России на мировых рынках

https://static.news.ru/photo/9e4cbe4a-920a-11eb-8867-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

США и Евросоюз применяют против России и Китая недобросовестные методы конкуренции. Они заключаются во вводе ограничений на мировых рынках, что противоречит нормам Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время специальной сессии Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

Мы за то, чтобы конкуренция была честной. В данной ситуации против Китая применяются недобросовестные методы, как и против РФ, — заявил глава российского МИД.

Он напомнил, что США и Европа по поводу и без этого повода прибегает к санкциям, вводят искусственные ограничения на мировых рынках, которые противоречат нормам ВТО.

Ранее Канада ввела санкции против двух российских и украинских физических лиц, а также против четырёх предприятий в Крыму. Под санкции попали гендиректор компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов и глава «Мостотреста» Леонид Рыженькин и ряд компаний.

Как писал NEWS.ru, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции со стороны США. Политик напомнил, что одно из правил дипломатии — это взаимность.