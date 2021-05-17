Лавров объяснил включение США и Чехии в список недружественных стран

https://static.news.ru/photo/e50d7192-b70f-11eb-aca5-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чехия и США вошли в перечень недружественных для России государств ввиду враждебных шагов, которые предприняли главы этих государств. Об этом в ходе пресс-конференции 17 мая заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, передаёт ТАСС.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, именно из-за недружественных жестов Москва приняла решение начать выравнивать условия, в которых работают посольства стран на территории друг друга. Соответственно, речь идёт о диппредставительстве Чехии и США в РФ и наоборот.

В качестве конкретного шага, который уже был объявлен, мы попросили их привести количество местного нанятого персонала из числа физических лиц — как граждан России, так и граждан третьих стран — до уровня аналогичной категории работников, которые имеются у нас в Чехии и в США, — заявил Лавров.

Ранее РФ утвердила список недружественных стран. В него вошли два государства: США и Чехия. В этой связи на них распространяются положения указал президента «О применении воздействия на недружественные действия иностранных государств».

Причиной конфликта с Чехией стало обвинение со стороны Праги о причастности Москвы к взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. Чешские власти выслали из страны 18 сотрудников российского посольства.

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька не знает, как может отразиться на деятельности диппредставительства решение Москвы о внесении страны в список недружественных государств. Об этом дипломат рассказал в интервью чешскому радио.