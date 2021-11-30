Лавров обвинил США в нагнетании военной истерии возле российских границ

США обложили Россию военными базами и нагнетают военную истерию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом на выступлении перед участниками научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего» заявил глава МИД Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил Лавров, до недавнего времени в регионе преобладали позитивные и конструктивные тенденции, тогда как сейчас там «внедряются откровенно конфронтационные схемы». При этом Россию упрекают в проведении военных учений «те страны, которые стягивают на наши границы в том числе войска и военную технику в огромных количествах».

То, что Соединённые Штаты обложили нас со всех сторон своими военными базами, — это, наверное, уже факты, которые любому школьнику известны, — заявил министр.

На прошлой неделе ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke вошёл в воды Чёрного моря для участия в операциях с партнёрами по Североатлантическому альянсу. В Национальном центре управления обороной России на это отреагировали сообщением о том, что силы и средства Черноморского флота наблюдают за действиями военного судна.

Ранее в МИД России заявили о том, что обстановка в Чёрном море «искусственно нагнeтается» внерегиональными игроками. Москва будет внимательно отслеживать выполнение Конвенции Монтрё о прoливах.

Президент России Владимир Путин назвал действия стран Запада в Чёрном море «выходящими за определённые рамки». По словам российского лидера, западные партнёры очень поверхностно относятся к российским предостережениям и словам о «красных линиях», в том числе когда проводят учения непосредственно у границ РФ.