Лавров обсудил пути решения ливийской проблемы с главой МИД Египта

https://static.news.ru/photo/82abf394-b3d1-11ea-aef7-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с египетским коллегой Самехом Шукри обстановку в Ливии. Дипломаты отметили отсутствие военного решения и безальтернативность прекращения боевых действий в африканской стране.

Также министры подчеркнули необходимость переговоров всех ливийских сторон для обсуждения общеприемлемых соглашений по всем пунктам урегулирования в русле итогов Берлинской конференции, передаёт официальная страница МИД РФ в социальной сети «ВКонтакте».

Каир готов помочь племенам Ливии в борьбе против вмешательства иностранных государств, заявил накануне президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. По его словам, «Ливию будет защищать только ливийский народ». В своём выступлении перед представителями соседней страны политик отметил, что Египет будет готовить и вооружать племена.

Ас-Сиси подчеркнул: Каир не допустит захвата города Сирт (расположен в 900 км от границы с Египтом) и муниципалитета Эль-Джуфра, находящихся под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА). Регион является стратегически важным. Ранее в заседающем в Триполи правительстве национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа не раз говорили, что будут готовы к переговорам с ЛНА только после возвращения контроля над населёнными пунктами.

Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда поддержанные НАТО протестующие свергли и убили авторитарного правителя Муаммара Каддафи. С 2014 года признанному большинством стран ПНС противостоит армия под руководством маршала Хафтара, подчиняющаяся альтернативному правительству страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что группа сирийских племён выступила с критикой российской политики. Лидеры кланов, которые проживают на северо-востоке Арабской Республики, объявили о своём несогласии с тем, что местная молодёжь становится объектом вербовки для боевых действий в Ливии. Москву обвиняют в наборе сирийских наёмников для поддержки сил командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара.