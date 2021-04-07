Лавров о спецпосланнике США по «Северному потоку – 2»: будет всем грозить

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Россия ответит на любые недружественные шаги со стороны США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр добавил, что Штаты и их союзники не являются надёжными партнёрами и полагаться на них нельзя. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что в администрации президента США...