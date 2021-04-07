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Лавров о спецпосланнике США по «Северному потоку – 2»: будет всем грозить

10:37, 08 апреля 2021
Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал назначение спецпосланника США по «Северному потоку – 2».

Глава МИД предположил, что спецпосланник «будет ездить и всем грозить».

Как писал NEWS.ru, власти США обсуждают назначение специального представителя Белого дома на переговорах о проекте газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) с целью его закрытия. По словам источников из руководства страны, на должность претендует Амос Хокстейн, занимавший пост координатора и посланника Вашингтона по делам международной энергетики в команде экс-лидера США Барака Обамы. Кандидатуру выдвинул помощник нынешнего руководителя США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

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