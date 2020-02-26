https://static.news.ru/photo/a9c2a282-5889-11ea-95cb-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России неизвестно о планах провести через месяц встречу «нормандской четвёрки» для подготовки саммита. Об этом глава МИДа сообщил по итогам переговоров с премьер-министром, главой МИДа председательствующей в этом году в ОБСЕ Албании Эди Рамой.

Лавров также отметил, что новый саммит возможен только после выполнения предыдущих решений и подписания итогового документа, чтобы не было попыток уже в ходе встречи разрушить достигнутые ранее договорённости, передаёт ТАСС.

Встречи представителей стран «нормандского формата» — России, Украины, Франции, Германии — по урегулированию кризиса на Украине проходят с 2014 года.

Как писал ранее NEWS.ru, заседание Совбеза ООН, посвящённое украинскому кризису и состоявшееся на фоне очередного обострения ситуации в Донбассе, вновь поставило под вопрос назначенную на апрель встречу в «нормандском формате». Москва в очередной раз обвинила Киев в нежелании соблюдать Минские соглашения.