https://static.news.ru/photo/efa550ae-500c-11ea-93e7-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: МИД России/flickr.com

«Никто и ничто» не может преуменьшить решающую роль Красной армии и советского народа в разгроме фашизма, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что в России ценят дух союзничества в годы Второй мировой войны.

Прискорбно, что юбилей (победы над гитлеровцами. — NEWS.ru) сопровождается попытками грубо исказить историю, поставить на одну доску нацистских палачей и освободителей Европы. Оставим эти попытки на совести их авторов, — цитирует дипломата ТАСС.

В январе президент РФ Владимир Путин рассказал, что нельзя допустить того, чтобы память о Великой Отечественной войне была стёрта. Накануне глава государства пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне. По его словам, необходимо заткнуть «поганый рот» фальсификаторам истории «за бугром».

Лидер привёл в пример Израиль, не позволяющий забыть о холокосте — массовых убийствах евреев во время Второй мировой войны. Он напомнил, что скоро посетит ближневосточное государство для участия в открытии памятника жертвам блокады Ленинграда.

Ранее Путин принял участие в памятных мероприятиях, посвящённых Дню прорыва блокады Ленинграда. Российский лидер возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области. Там в годы Великой Отечественной войны был тяжело ранен отец главы государства, писал NEWS.ru.