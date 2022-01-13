Названа дата первой встречи Лаврова с новым главой МИД Германии

Глава МИД России Сергей Лавров 18 января проведёт встречу с немецкой коллегой Анналеной Бербок. Это будет их первая очная встреча с момента вступления Бербок в должность, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марию Захарову.

18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт переговоры с федеральным министром иностранных дел ФРГ. <...> Это будет первая очная встреча двух министров после назначения Анналены Бербок руководителем внешнеполитической службы ФРГ, — сказала Захарова.

Она добавила, что немецкий министр приедет в Россию с рабочим визитом. Темы, которые будут обсуждаться в ходе встречи Лаврова и Бербок, Захарова не раскрыла.

Ранее сообщалось, что Бербок призвала к диалогу с Россией по Украине. По её словам, действия Москвы имеют цену и выход из кризиса может быть лишь путём переговоров. Она также высказалась о возможном возвращении России в состав G7. По мнению министра, ожидать этого в ближайшее время не стоит. Бербок добавила, что РФ сама исключила себя из группы после вхождения в её состав Крыма.