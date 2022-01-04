Глава МИД Германии вновь призвала к диалогу с Россией по Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок вновь призвала к диалогу с Россией по Украине. По её словам, действия РФ имеют цену и выход из кризиса может быть лишь путём переговоров. Об этом чиновник заявила перед поездкой в США для встречи с госсекретарём Энтони Блинкеном, передаёт ТАСС.

Что касается России, то общий посыл европейцев и правительства США понятен: действия России имеют цену, и выход из кризиса может быть лишь через диалог. Мы чётко говорили об этом российскому правительству в последние несколько дней и недель, — сказала Бербок.

Она отметила, что США являются самым сильным союзником европейцев. При этом сила альянса измеряется не танками и ракетами, а тем, что страны «действуют сообща, когда это особенно важно». Бербок подчеркнула, что сейчас стороны входят «в решающую фазу, в ходе которой ожидаются важные переговоры на разных уровнях».

Ранее заявление Анналены Бербок, что она «очень обеспокоена» обещаниями президента России Владимира Путина ответить на агрессивную политику Запада, вызвало резкую критику читателей Le Figaro. Под публикацией издания, посвящённой высказываниям главы немецкой дипломатии, комментаторы призвали её подумать об энергетике, а не об Украине.

По мнению читателей, Бербок направила свои усилия совсем не в то русло, которое сейчас так необходимо Германии. Призывая на словах к диалогу с Россией, она уже успела за короткий срок с момента вступления в должность «оббегать» всю Европу, высказывая постоянные претензии в адрес Москвы. Теперь она пожинает то, что посеяла, писали комментаторы.