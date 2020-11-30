Культ семьи: Матвиенко предложила усилить Минтруда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила пересмотреть подходы к решению проблем материнства и детства на федеральном уровне. Сенатор считает, что лучше объединить вопросы семейной политики в одном ведомстве, которым, по её мнению, может стать Министерство труда и социального развития РФ. В Государственной думе с необходимостью единой политики в этой сфере согласны, но в Минтруда сегодня и так сосредоточено очень много «социально чувствительных и во многом нерешённых» вопросов. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, уверены: чтобы воплотить идею главы Совфеда, внутри Минтруда фактически придётся создавать ещё одно министерство. В этом случае куратором этого направления может стать замминистра Ольга Баталина, ранее отвечавшая за эти вопросы в партии «Единая Россия».

Труд и немного семейной политики

Свою инициативу глава Совфеда аргументировала тем, что сейчас полномочия по поддержке семьи и детства распределены между различными министерствами и ведомствами. Так, по её словам, за Министерством просвещения закреплены опека, попечительство и профилактика безнадзорности. В работе с семьёй также задействованы Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел, другие ведомства.

Получается, что какой-то единой «точки входа», единого центра управления семейной политикой на федеральном уровне у нас сейчас просто нет, — констатировала сенатор, выступая на заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

Матвиенко привела успешные на её взгляд примеры из регионов, когда «создаётся, условно говоря, „министерство семьи“, на которое замыкается вся работа, и число социальных сирот вскоре ощутимо сокращается». По её словам, такой опыт есть в Республике Башкортостан, Астраханской, Томской областях, ряде других субъектов РФ.

Валерий Шарифулин/ТАСС

В качестве федеральной структуры, которая могла бы взять на себя комплексное администрирование вопросов семейной политики, Матвиенко предложила рассмотреть Министерство труда и социальной защиты РФ. По мнению сенатора, ведомство во главе с Антоном Котяковым достойно отработало все задачи по поддержке граждан, в том числе семей с детьми, в период пандемии. В этой связи она даже предложила изменить название министерства, добавив Министерство труда, социальной защиты и семейной политики.

Давайте подумаем над этим, взвесим все «за» и «против» и от имени нашего Совета выйдем с соответствующим предложением, — сказала сенатор.

О готовности приложить все усилия для реализации семейной политики в России, если Минтруда получит соответствующие полномочия уже заявил и глава ведомства Антон Котяков.

Валентина Ивановна, если такое решение будет принято, я хочу сказать, что Министерство труда и социальной защиты приложит максимум усилий для качественной реализации этой задачи, — заверил он спикера СФ.

Дитя у семи нянек

Идею председателя верхней палаты российского парламента прокомментировали и коллеги из Государственной думы. Как отметил в разговоре с NEWS.ru глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сегодня в России семейной политикой занимаются все по чуть-чуть, а комплексно эти вопросы не решает никто.

Александр Демьянчук/ТАСС

С Валентиной Ивановной можно согласиться в том, что действительно должна быть специальная структура, которая бы занималась этими вопросами. Причём семейная политика должна в себя включать и вопросы демографии, и вопросы воспитания и борьбы с современными негативными вызовами, а также вопросы образования. Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

При этом парламентарий отметил, что сегодня в Минтруда сосредоточены очень много вопросов, причём социально чувствительных и во многом нерешённых, и, по его мнению, нагружать ещё ведомство дополнительно не следует. В этом вопросе нужно, прежде всего, отталкиваться от результата и тех задач, которые сегодня стоят в сфере семейной политики, уверен депутат.

Мне представляется правильным, чтобы был некий единый центр координации, которой бы себе замыкал задачи и цели семейной политики. С другой стороны, это не должен быть просто бюрократический орган, который будет заниматься написаем различных программ, подготовкой отчётов и определением индикаторов. Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

По мнению главы Всероссийского общественного движения «Матери России», экс-сенатора Валентины Петренко, сегодня в стране действительно нет единого центра, который бы занимался проблемами социальной защиты семьи, особенно обострившимися в пандемию коронавируса.

Это вопросы, которые носят социально значимый характер для семьи. Например, как обеспечить возможность матерям не быть уволенными в этот сложный период. При этом создавать отдельное министерство для этого — слишком затратно, поэтому было бы логично функцию социальной защиты семьи передать в Минтруда. Но только ведомство должно очень чётко сформулировать эти новые полномочия. Давайте будем защищать в первую очередь самую не защищённую по жизни категорию — детей, стариков и тех, кто обеспечивает их достаток. Валентина Петренко председатель всероссийского общественного движения «Матери России» председатель всероссийского общественного движения «Матери России»

Пандемия обязывает

Определённую логику в предложении спикера Совета Федерации увидел и президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. По его словам, во время пандемии, когда жители находились в своих квартирах, вопросы семьи очень близко сошлись с трудовыми отношениями. При этом в разговоре с NEWS.ru эксперт отметил, что если идти по пути, предложенным Матвиенко, то придётся создавать внутри Минтруда фактически ещё одно министерство.

Антон Денисов/РИА Новости

Но это форс-мажорные обстоятельства, в которых искали максимально быстрый путь достижения цели облегчения вынужденной социальной изоляции от общества в семейном кругу. Если же смотреть на перспективу, то вопросы трудовых отношений типа работодатель-работник и вопросы семейных отношений отстоят друг от друга довольно далеко. И по задачам, и по форме, и по способам реализации. Где-то посередине между ними можно было бы поместить социальную защиту, но и это, на первый взгляд, звучит довольно искусственно. Может быть, если общие фразы о наделении дополнительными полномочиями Минтруда, будут расшифрованы и аргументированы, то можно будет посмотреть на это предложение более объективно. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

В свою очередь руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв напомнил NEWS.ru, что ранее заместитель министра Ольга Баталина сообщила, что на выплаты во время пандемии коронавируса через Минтруд было выделено более 600 млрд рублей, а поддержка затронула 27,6 млн детей.

Таким образом всё встаёт на свои места. Раз там Баталина, то доверить министерству новый функционал можно. И даже нужно. Она вопросы семейной политики знает. Кстати, министр тоже один из самых эффективных в правительстве. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

На заседании президентского Совета Валентина Матвиенко также отметила, что российское законодательство в сфере сопровождения и защиты семей нуждается в системном совершенствовании. Она напомнила, что главным ориентиром для законодателя в этом вопросе должна стать обновлённая конституция, где в качестве одного из главных приоритетов закреплены именно семья и ребёнок. По мнению Матвиенко, в России нужен «настоящий культ семьи, когда успех человека связывают не столько с уровнем заработка и продвижением по карьерной лестнице, а прежде всего, с семейным благополучием».

Над материалом также работала Виктория Немис.