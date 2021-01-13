Кулеба отреагировал на санкции США против граждан Украины

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Украина не чувствует напряжённости в отношениях с Соединёнными Штатами Америки после того, как 11 января 2021 года Минфин США ввёл санкции против граждан и организаций Незалежной за вмешательство в выборы в США, заявил глава МИД европейской страны Дмитрий Кулеба во время брифинга 14 января 2021-го.

По его словам, официальный Киев не вмешивался во внутренние дела Белого дома и не собирается этого делать.

Относительно какого-то напряжения в двусторонних отношениях [с США]. Нет, мы его не ощущаем, — заявил дипломат на официальной странице МИД Украины в социальной сети Facebook.

Под ограничения Белого дома попали: депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский (встречался с адвокатом лидера США Дональда Трампа — Рудольфом Джулиани), экс-члены кабмина Незалежной Константин Кулик (бывший генпрокурор страны), Александр Онищенко (бизнесмен, скрывается от киевской власти. Его подозревают в коррупции) и Андрей Телиженко (некогда дипломат). Кроме того, в список внесены медиаменеджер Пётр Журавель, журналист Дмитрий Ковальчук и экс-помощник внефракционного депутата Рады Андрея Деркача Антон Симоненко.

Среди организаций под санкции попали четыре информационных ресурса: «Эра-Медиа», информагентство Only News, NabuLeaks и «Скептик», «Бегемот Медиа».

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Александр Дубинский прокомментировал внесение его данных в санкционный список Соединённых Штатов. Он заявил, что не вмешивался в американские выборы.