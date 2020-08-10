Крымские татары отвергли идею о признании их коренным народом Украины

https://static.news.ru/photo/42cf34bc-dafe-11ea-9051-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров раскритиковал идею украинских властей закрепить за крымско-татарским народом статус коренного. Он назвал инициативу «полнейшим бредом», поскольку подавляющее большинство представителей этого народа проживают за пределами Украины.

Хочу напомнить, что 99 процентов крымско-татарского народа проживает в России, и статус народа определен с первого года возвращения. Крымские татары являются коренным народом России, и в наделении статусом в рамках украинского законодательства мы не нуждаемся, — цитирует Умерова РИА Новости.

Он добавил, что взаимоотношения между крымско-татарским народом и украинскими властями возможны только после того, как Киев признает Крым частью РФ.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Ранее NEWS.ru писал, что Умеров назвал провальной идею украинского экс-президента Леонида Кравчука о возвращении Крыма. По его словам, в мире нет сил, которые могли бы помочь вернуть Крым Украине, что доказала международная политика последних семи лет.