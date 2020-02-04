https://static.news.ru/photo/f9384368-4730-11ea-9274-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: president.gov.by

В Кремле подтвердили, что встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 7 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, назначению переговоров предшествовали «непрекращавшиеся контакты на рабочем уровне».

Действительно, такая встреча с президентом Белоруссии готовится на пятницу, — передаёт слова Пескова РИА Новости .

Пресс-секретарь отметил, что контакты с белорусской стороной по ряду вопросов продолжаются и сейчас. Переговоры двух лидеров пройдут в России.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планировании встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.