В Кремле подтвердили, что встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 7 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, назначению переговоров предшествовали «непрекращавшиеся контакты на рабочем уровне».
Действительно, такая встреча с президентом Белоруссии готовится на пятницу, — передаёт слова Пескова
РИА Новости.
Пресс-секретарь отметил, что контакты с белорусской стороной по ряду вопросов продолжаются и сейчас. Переговоры двух лидеров пройдут в России.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планировании встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
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