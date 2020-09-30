Кремль ответил на вопрос об участии третьих стран в конфликте в Карабахе

https://static.news.ru/photo/53ffe316-0309-11eb-9dcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Арам Нерсесян/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о наличии у Кремля данных по участию Турции в ситуации в Нагорном Карабахе.

Мы тщательно фиксируем все заявления, которые делают международные лидеры, которые делаются на высшем, на высоком уровне из различных стран мира, — сказал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что за происходящим в регионе внимательно следят военные РФ. В Армении у России находится военная база. Её гарнизоны дислоцируются в Гюмри и Ереване.

С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях, провокациях и привлечении к участию в конфликте третьих стран.

Так, ранее появилось сообщение, что турецкий истребитель F-16 не сбивал армянский самолёт Су-25. Об этом заявил Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Однако в Ереване заявляют об обратном, писал NEWS.ru.