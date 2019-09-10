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Отставка советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона увеличивает шансы на своевременные договорённости о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Такое мнение озвучил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Надежда на продление СНВ-3 сохраняется до тех пор, пока продолжается его действие, то есть до февраля 2021 года, — цитирует сенатора «Интерфакс». При этом Косачев обратил внимание на то, что...