https://static.news.ru/photo/6ef8b556-d3fa-11e9-a054-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Отставка советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона является внутренним делом страны. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, воздержавшись от комментариев относительно влияния этого кадрового решения на судьбу Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).
Это внутреннее дело США. Мы в это не вмешиваемся. Наша позиция по СНВ-3 хорошо известна и неоднократно излагалась президентом России, — цитирует Пескова «Интерфакс».
Как писал News.ru, ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя отставку Болтона, заявил, что это событие увеличивает шансы на своевременные договорённости о продлении СНВ-3.