https://static.news.ru/photo/43e21a68-d3f2-11e9-9119-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Отставка советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона увеличивает шансы на своевременные договорённости о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Такое мнение озвучил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Надежда на продление СНВ-3 сохраняется до тех пор, пока продолжается его действие, то есть до февраля 2021 года, — цитирует сенатора « Интерфакс ».

При этом Косачев обратил внимание на то, что после отставки Болтона «шансы на то, что необходимые договорённости будут достигнуты в срок и без лишней нервотрёпки, как минимум не сокращаются, а быть может, возрастают».

Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.