Кремль отреагировал на гибель ребёнка во время обстрела в Донбассе

https://static.news.ru/photo/98600f38-95f1-11eb-a562-96000091f725_660.jpg Фото: Глеб Меркулов

Гибель ребёнка во время обстрела в Донбассе является трагедией и горькими последствиями неурегулированной ситуации в регионе. Необходимо обеспечить безопасность всем гражданам самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, рассказал журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул важность соблюдения достигнутых договорённостей.

Каждый раз гибель человека, особенно если это ребёнок, это трагедия. Конечно, всё это является этими горькими последствиями неурегулированности ситуации. Более того, последствиями роста напряжённости на линии разграничения, — цитирует Пескова РИА Новости.

Народная милиция ДНР 3 апреля сообщила о гибели пятилетнего мальчика на западной окраине Донецка из-за применения украинскими военными беспилотника со взрывным устройством. Ранения получила 67-летняя пенсионерка. В тот же день силовики ЛНР отметили, что Киев размещает вооружение и технику в жилых районах населённых пунктов, расположенных у линии соприкосновения в Донбассе — в районе Орехово-Донецкого заметили БМП и боевую бронированную машину, около Троицкого — две 122-миллиметровые буксируемые гаубицы Д-30.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по обеспечению перемирия. Введён запрет ведения огня, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, инженерного оборудования позиций и использования дронов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель проведут телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам дипломатического источника, беседа состоится до конца текущей недели. Политики намерены обсудить ситуацию в Донбассе.