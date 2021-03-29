В Кремле заявили о пересмотре действий США после прихода к власти Байдена

https://static.news.ru/photo/1ced5536-9074-11eb-bee0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле ответили на вопросы об отношениях с Вашингтоном. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин пока не обсуждал с послом России в США Анатолием Антоновым двусторонние взаимоотношения.

Представитель Кремля отметил, что постоянные доклады идут по линии Министерства иностранных дел и по линии специальных ведомств. В настоящий момент Москва проводит анализ и ревизию действий, которые предпринимаются новым составом администрации правительства США под руководством Джо Байдена.

Понадобится время, чтобы этот анализ осуществить. Безусловно, потом будут приняты решения относительно того, как выстраивать нашу линию, — цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что именно президент определяет внешнюю политику страны.

Именно он это сделает, — сказал представитель Кремля.

Посол РФ в США прибыл в Москву 21 марта 2021-го. Как сообщал МИД РФ, посла пригласили в столицу на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с Соединёнными Штатами. При этом в министерстве отметили, что Россия не хочет допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном. Дипломат принял участие в заседании комитета по международным делам Государственной думы. На вопрос, запланирована ли у него встреча с президентом России, посол не ответил и посоветовал обратиться с этим вопросом к главе государства.

Как ранее передавал NEWS.ru, Антонов заявил, что целью его визита в Москву стало обсуждение с властями страны перспектив развития отношений между Кремлём и Белым домом.