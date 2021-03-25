Посол РФ в США рассказал о целях визита в Москву

https://static.news.ru/photo/6c133faa-8d67-11eb-aad9-96000091f725_660.jpg Анатолий Антонов Фото: Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что целью его визита в Москву стало обсуждение с властями страны перспектив развития отношений между Кремлём и Белым домом. Дипломат добавил, что не знает, когда именно вернётся в Вашингтон.

Не я решаю [когда вернусь в Вашингтон]. Я же не в отпуск приехал. <...> Меня вызвали для того, чтобы провести анализ, поговорить о будущем [отношений РФ и США], посмотреть, что нужно сделать для того, чтобы наши отношения не упали полностью в пропасть, — цитирует его телеканал «Москва 24».

Также Антонов отказался комментировать возможную встречу с лидером РФ Владимиром Путиным. По его словам, данный вопрос необходимо задавать не ему. Дипломат отметил, что это может зависеть от наличия у президента свободного времени. Накануне пресс-секретарь руководителя РФ Дмитрий Песков отметил, что в графике Путина беседы с Антоновым нет.

Посол РФ в США прибыл в Москву 21 марта 2021-го. Как сообщал МИД РФ, посла пригласили в столицу на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с Соединёнными Штатами. При этом в министерстве отметили, что Россия не хочет допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном. Дипломат принял участие в заседании комитета по международным делам Государственной думы. На вопрос, запланирована ли у него встреча с президентом России, посол не ответил и посоветовал обратиться с этим вопросом к главе государства.

Как писал NEWS.ru, ранее руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков заявил, что власти США постараются избежать эскалации в отношениях с РФ, но ждать извинений за слова американского президента Джо Байдена о лидере РФ не стоит.