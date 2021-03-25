Посол РФ в США отказался комментировать возможную встречу с Путиным

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Посол РФ в США Анатолий Антонов отказался комментировать возможную встречу с лидером РФ Владимиром Путиным. По его словам, данный вопрос необходимо задавать не ему. Дипломат отметил, что это может зависеть от наличия у президента свободного времени. Накануне пресс-секретарь руководителя РФ Дмитрий Песков отметил, что в графике Путина беседы с Антоновым нет.

У всех коллег большое беспокойство за судьбу российско-американских отношений, — цитирует Антонова РИА Новости.

Антонов прибыл в Москву 21 марта. Как сообщал МИД РФ, посла пригласили в столицу на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с Соединёнными Штатами. При этом в министерстве отметили, что Россия не хочет допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном.

В Антонов принял участие в заседании комитета по международным делам Государственной думы. На вопрос, запланирована ли у него встреча с президентом России, посол не ответил и посоветовал обратиться с этим вопросом главе государства.

Как писал NEWS.ru, ранее руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков заявил, что власти США постараются избежать эскалации в отношениях с РФ, но ждать извинений за слова американского президента Джо Байдена о лидере РФ не стоит.