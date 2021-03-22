Американист призвал не ждать извинений от Байдена за слова о Путине

https://static.news.ru/photo/1660058e-8b0a-11eb-a06c-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Власти США постараются избежать эскалации в отношениях с РФ, но ждать извинений за слова американского президента Джо Байдена о лидере РФ Владимире Путине не стоит, считает руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков.

Таким образом он прокомментировал выпад Белого дома в адрес главы РФ. Эксперт добавил, что представитель Вашингтона не собирался обвинять Путина в убийствах, однако дал понять, как США планируют выстраивать дальнейшие отношения с Москвой.

Если бы он хотел это сделать (обвинить Путина в убийстве. — NEWS.ru), он бы, наверное, созвал полноценное мероприятие, позвал бы журналистов, показал бы презентацию, рассказал бы какие-то аргументы... Такие вещи в Америке подаются именно так. А здесь вопрос был: «Знаете ли вы Путина и считаете ли его убийцей?» А ответ был: «Угу, я согласен», — отметил Шариков.

Политолог уверен, что Байден лишь намекнул, что с РФ станут разговаривать жёстко, по некоторым сферам сохранятся противоречия, но по другим сотрудничество продолжится, например в сфере контроля над оружием, передаёт телеканал «360».

Накануне МИД РФ выпустил заявление, в котором «с сожалением» констатируется отказ американской стороны от проведения встречи президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным. Москва предлагала провести беседу двух лидеров в формате видеоконференции в открытом режиме 19 или 22 марта. По замыслу российской стороны, политики обсудили бы тему стратегической стабильности и накопившиеся двусторонние проблемы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что посол РФ в США Анатолий Антонов 22 марта провёл консультации в МИД РФ. Мероприятие продолжалось два часа. После визита в дипведомство представитель Москвы в Вашингтоне не стал общаться с журналистами. Его вызвали в РФ после того, как президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского лидера Владимира Путина «убийцей», и пообещал, что тот «заплатит» за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы.