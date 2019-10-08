https://static.news.ru/photo/1f959ec0-e9a3-11e9-baee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Масштабное отсеивание оппозиционных претендентов на места в Мосгордуме и выдвижение единороссов в качестве самовыдвиженцев — ключевые просчёты прошедшей избирательной кампании в Москве. Такого мнения придерживаются в Кремле.

Администрация президента в будущем намерена взять под собственный контроль московские выборы. За последние две недели после голосования его итоги обсуждали как минимум на двух закрытых совещаниях, пишут « Ведомости » со ссылкой на информированные источники.

В ходе «разбора полётов» был сделан вывод, что нарастающая полярность в обществе, особенно из-за снятия с выборов популярных кандидатов, вредит власти. При этом повестка «голосование за власть или оппозицию» оказалась сильнее «дворовой политики добрых дел».

Отмечено также и то, что московским властям не удалось мобилизовать пенсионеров как одну из основных групп своей поддержки, а также ввести в состав кандидатов лояльных власти деятелей культуры, которые могли бы пройти за счёт известности.

Ранее, как писал News.ru, сенатор Андрей Климов заявил, что на избирательную кампанию в Мосгордуму пришёлся пик попыток иностранного вмешательства в российские выборы. Вместе с тем, он отметил, что они были связаны не с самим голосованием, а с желанием проверить готовность властей реагировать на несанкционированные акции.