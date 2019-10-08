Масштабное отсеивание оппозиционных претендентов на места в Мосгордуме и выдвижение единороссов в качестве самовыдвиженцев — ключевые просчёты прошедшей избирательной кампании в Москве. Такого мнения придерживаются в Кремле.
Администрация президента в будущем намерена взять под собственный контроль московские выборы. За последние две недели после голосования его итоги обсуждали как минимум на двух закрытых совещаниях, пишут «
В ходе «разбора полётов» был сделан вывод, что нарастающая полярность в обществе, особенно из-за снятия с выборов популярных кандидатов, вредит власти. При этом повестка «голосование за власть или оппозицию» оказалась сильнее «дворовой политики добрых дел».
Отмечено также и то, что московским властям не удалось мобилизовать пенсионеров как одну из основных групп своей поддержки, а также ввести в состав кандидатов лояльных власти деятелей культуры, которые могли бы пройти за счёт известности.
Ранее, как писал News.ru, сенатор Андрей Климов заявил, что на избирательную кампанию в Мосгордуму пришёлся пик попыток иностранного вмешательства в российские выборы. Вместе с тем, он отметил, что они были связаны не с самим голосованием, а с желанием проверить готовность властей реагировать на несанкционированные акции.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен