https://static.news.ru/photo/6b7d632a-e5a4-11e9-8ffe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

На избирательную кампанию в Московскую городскую думу в 2019 году пришёлся пик попыток иностранного вмешательства в российские выборы. Об этом журналистам сообщил председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

По его словам, на прошедших в Мосгордуму выборах были зафиксированы наиболее явные попытки воздействия на избирательный процесс в стране.

И по количеству нарушений правопорядка, и по целому ряду фактов оно было деструктивным. Были и задержания граждан, и случаи неповиновения с нарушениями административного и уголовного права, — приводит «Интерфакс» слова Климова.

Сенатор подчеркнул, что комиссия готовит целый доклад по попыткам иностранного воздействия на избирательный процесс из-за рубежа. Результаты проверок будут представлены на ближайшем заседании комиссии СФ.

Климов отметил, что мониторинг показал: попытки вмешательства были связаны не с самими выборами в МГД. Задачей «определённых сил» было проверить готовность правительства РФ реагировать на несанкционированные акции.

Подобные действия член СФ назвал противоправным вмешательством.

Ранее News.ru писал, что Соединённые Штаты Америки 30 сентября ввели санкции против трёх российских компаний и двух граждан России за «вмешательство в выборы».