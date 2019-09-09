https://static.news.ru/photo/be044502-d31e-11e9-bc22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Специальный представитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских заявил, что Россия может поставить вопрос о переносе всех важных международных переговоров из Соединённых Штатов.

По его словам, в связи с визовой политикой американских властей «визовая война» распространяется на ООН, а Вашингтон «цензурирует» состав российских делегаций, передаёт ТАСС .

Если такая практика будет продолжаться, то Россия, как и другие страны-единомышленники, будет ставить вопрос, чтобы в начале как минимум перенести из США все сколько-либо значимые международные переговоры, — подчеркнул он.

Политик отметил, что обсуждаться будет в том числе перенос группы открытого состава и группы правительственных экспертов.

Как писал News.ru, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время выступления в штаб-квартире Межпарламентского союза в Женеве призвала парламенты разных стран объединить усилия, чтобы добиться запрета на введение санкций в отношении законодателей. В 2015 году ей не выдали визу для участия во Всемирной конференции глав парламентов стран в Нью-Йорке из-за пребывания в санкционном списке США.