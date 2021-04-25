Песков: слова Юмашева о Белоруссии — его личное мнение

https://static.news.ru/photo/12acb450-a680-11eb-9baf-96000091f725_660.jpg Валентин Юмашев Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Личные размышления советника президента Валентина Юмашева о ситуации в Белоруссии не являются отражением официальной позиции России по этому поводу. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

Он подчеркнул, что с мнением Владимира Путина высказывания политика не совпадают.

Два раза «нет». Это никоим образом не имеет никакого отношения к точке зрения президента и к официальной позиции Российской Федерации, — сказал представитель Кремля.

При этом Песков не стал уточнять, знал ли глава государства раньше о такой точке зрения своего советника.

Юмашев в интервью Forbes высказал мнение, что после избрания на пост президента в 1994 году Александра Лукашенко в Белоруссии «выборы закончились», а через 26 лет «народ озверел и вышел на улицы».

В республике больше полугода продолжались акции протеста, которые начались после выборов 9 августа 2020 года. Граждане участвовали в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяли жёсткие методы разгона протестующих. Ряд лидеров оппозиции были выдворены из страны или арестованы.

В апреле 2021 года в России и Белоруссии были задержаны политические противники Лукашенко, которых заподозрили в покушении на белорусского лидера и попытке вооружённого госпереворота. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что силовики рассматривают версию о возможной причастности к этим событиям Вашингтона.