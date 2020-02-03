Генеральный прокурор России Игорь Краснов и министр юстиции Константин Чуйченко включены в состав Совета Безопасности РФ.
Соответствующий документ подписал российский президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Кроме того, указом из состава Совбеза исключены экс-глава Минюста Александр Коновалов и бывший полпред главы государства в СКФО Александр Матовников.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Владимир Путин уволил Михаила Кротова с должности постоянного представителя главы государства в Конституционном суде. Его место займёт бывший министр юстиции Александр Коновалов.
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