Игорь Краснов Игорь Краснов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный прокурор России Игорь Краснов и министр юстиции Константин Чуйченко включены в состав Совета Безопасности РФ.

Соответствующий документ подписал российский президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, указом из состава Совбеза исключены экс-глава Минюста Александр Коновалов и бывший полпред главы государства в СКФО Александр Матовников.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Владимир Путин уволил Михаила Кротова с должности постоянного представителя главы государства в Конституционном суде. Его место займёт бывший министр юстиции Александр Коновалов.

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