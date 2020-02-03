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Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров считает, что в предложенной президентом конституционной реформе главным является не содержание поправок, которые вносятся в основной закон страны. По его мнению, гораздо важнее сам факт общероссийского голосования, благодаря которому может появиться новый субъект влияния в виде народа.

Задача, которая будет решена голосованием за поправки в конституцию, и закончит ту, как мы называем её, национально-освободительную революцию, которую поднял Владимир Путин, — цитирует Национальная служба новостей Фёдорова. Он подчеркнул,...