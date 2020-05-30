Крашенинников: часть поправок в Конституцию уже работает

https://static.news.ru/photo/82cd3138-a26c-11ea-a49a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поправки к Конституции РФ, принятые Госдумой и Советом Федерации, фактически уже нашли своё отражение в указах и законах президента Владимира Путина, которые направлены на поддержку бизнеса и населения.

Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Основном законе Павел Крашенинников.

Этот социальный блок, на который граждане всегда обращали внимание, он оказался востребованным, — сказал Крашенинников на заседании.

По словам другого сопредседателя группы Андрея Клишаса, усилия властей в области поддержки населения «идут в логике поправок».

Он отметил, что изменения должны были дать для граждан гарантии на будущее, однако текст поправок стал востребован уже сегодня.

Тем не менее, в законе о поправке есть четкое положение, что поправки вступят в силу только при условии, что граждане на общероссийском голосовании поддержат изменения в конституции, — подытожил Клишас.

Госдума ранее приняла в третьем чтении президентский закон о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков. Ещё одна поправка говорит об обнулении предыдущих президентских сроков после принятия обновлённой Конституции.

Как ранее писал NEWS.ru, дата голосования по поправкам в Конституцию будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса. Об этом заявила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок Талия Хабриева.