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Курировать вопросы по Крыму в новом правительстве станет вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов.

Я говорил с премьер-министром Михаилом Владимировичем Мишустиным, мы договорились, что куратором Республики Крым будет Хуснуллин Марат Шакирзянович, — цитирует его РИА Новости. По его словам, в ближайшее время состоится встреча,...