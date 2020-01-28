Елена Ковалёва Елена Ковалёва Фото: duma.mo-kirov.ru

Елена Ковалёва займёт должность директора департамента природных ресурсов, земельных отношений и АПК правительства РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ковалёва до нового назначения возглавляла аппарат комитета Госдумы по земельным отношениям и строительству.

Ранее департамент возглавляла Ирина Антехина. Её освободили от должности в связи с выходом на пенсию.

Как писал NEWS.ru, Мишустин подписал распоряжение о назначении Дениса Молчанова главой департамента культуры, национальной и молодёжной политики. Документ размещён на сайте кабинета министров.

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