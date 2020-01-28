Елена Ковалёва займёт должность директора департамента природных ресурсов, земельных отношений и АПК правительства РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Ковалёва до нового назначения возглавляла аппарат комитета Госдумы по земельным отношениям и строительству.
Ранее департамент возглавляла Ирина Антехина. Её освободили от должности в связи с выходом на пенсию.
Как писал NEWS.ru, Мишустин подписал распоряжение о назначении Дениса Молчанова главой департамента культуры, национальной и молодёжной политики. Документ размещён на сайте кабинета министров.
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