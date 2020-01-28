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Член Совета Федерации Алексей Пушков обвинил президента Украины Владимира Зеленского в пересечении «всех мыслимых и немыслимых границ подлости». Так сенатор отреагировал на слова лидера Незалежной об ответственности СССР за запущенный нацистами смертоносный маховик холокоста.

Горел желанием ответить на чествование России в Иерусалиме? Так далеко не заходили даже в Польше, — написал член Совфеда в Twitter. Как сообщал NEWS.ru, 27 января украинский президент после встречи...