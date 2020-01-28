Фото: Russian State Duma/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Дениса Молчанова главой департамента культуры, национальной и молодёжной политики. Документ размещён на сайте кабинета министров.

Ранее Мишустин в рамках обновления структуры российского правительства преобразовал департамент культуры в департамент культуры, национальной и молодёжной политики.

Как писал NEWS.ru, Павел Кадочников станет новым заместителем министра финансов, а Людмила Бокова — заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникацией.

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