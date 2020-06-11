Косачёв: миру после пандемии будут нужны новые модели взаимодействия стан

https://static.news.ru/photo/db9fcbba-abf2-11ea-8732-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев считает, что в постпандемическом мире необходимо выработать новые модели регулирования международных отношений. По его мнению, закреплённая в Уставе ООН позиция о равенстве всех государств де-факто постоянно нарушается.

В международной повестке дня мотивация поведения многих западных государств остается прежней, а заявка США на глобальное лидерство — представляет все более острую проблему, — отметил Косачев, принимая участие в экспертной дискуссии «Кризис мультилатерализма: Как Ковид-19 меняет представление в мировой системе международных отношений».

Ранее политолог Леонид Крутаков заявил, что американцы хотят противостоять новым формирующимся центрам силы в мире: России и Китаю. Так он объяснил призывы конгрессменов США к ужесточению санкций против РФ, писал NEWS.ru

10 июня в США был обнародован доклад, рекомендующий ввести в отношении РФ «самые жёсткие санкции, которые когда-либо принимались». Документ подготовила рабочая группа Республиканского исследовательского комитета. В нём говорится, что Россия «подрывает демократический международный порядок». В докладе также предлагается считать Россию спонсором терроризма.