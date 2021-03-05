Коржаков ответил на слухи о роли олигархов в победе Ельцина на выборах-1996

https://static.news.ru/photo/b0a4a8f2-7dea-11eb-a99d-96000091f725_660.jpg Александр Коржаков Фото: Alexander Chernykh/Russian Look

Начальник службы безопасности президента Бориса Ельцина Александр Коржаков заявил, что Ельцин победил на выборах главы государства в 1996 году без помощи олигархов. Так он прокомментировал слова политтехнолога Глеба Павловского, заявившего, что Ельцин победил благодаря финансированию с их стороны.

Он (Павловский. — NEWS.ru) как раз работал под руководством той самой команды олигархов, поэтому сейчас он просто отстаивает свои интересы. Борис Ельцин выиграл не благодаря тем мизерным вкладам, — приводит портал «Политика сегодня» слова Коржакова.

Он добавил, что если влияния и были, то только от других государств. В частности, по данным Службы безопасности, в предвыборную кампанию 1996 года было вложено около одного миллиарда долларов США.

Ранее политтехнолог Глеб Павловский заявил, что победу Ельцина на выборах в 1996 году обеспечили миллионеры во главе с Борисом Березовским и Владимиром Гусинским.

Как сообщал NEWS.ru, Павловский также рассказал, что детали выбора преемника президента России Бориса Ельцина были в голове только у самого национального лидера. Подбор, который осуществляли советники, не играл никакой роли.